1. Какие цифры можно поставить вместо * в числе 263*,чтобы получилось число кратное:??)5;б)4;в)9 2. Можно ли сделать три одинаковых букета из 42 тюльпанов,21 нарцисса и 6 веточек мимозы?

Гость: Гость:

№ 1. Число 263* а) Признак делимости на 5: число делится на 5 если его последняя цифра 0 или 5. 2630 : 5 = 526; 2635 : 5 = 527 б) признак делимости на 4: число делится на 4 если число, составленное из последних двух цифр, делится на 4. 2632 : 4 = 658; 2636 : 4 = 659 в) признак делимости на 9: число делится на 9 если сумма его цифр делится на 9. 2637 : 9 = 293 № 2. Находим наибольший общий делитель чисел 42, 21 и 6: 42 = 2 * 3 * 7 21 = 3 * 7 6 = 2 * 3 НОД (42; 21; 6) = 3 - наибольший общий делитель 42 : 3 = 14 тюльпанов 21 : 3 = 7 нарциссов 6 : 3 = 2 мимозы Ответ: можно сделать 3 одинаковых букета, в каждом из которых будет по 14 тюльпанов, 7 нарциссов и 2 мимозы.