В чём проявляется воздействие метанола на организм человека?
Химия
В чём проявляется воздействие метанола на организм человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метанол вызывает сильнейшее отравление организма! Чаще всего с летальным исходом. Именно когда узнают, что в водке есть метанол, ее называют "паленой".
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