Сумма двух углов прямоугольного треугольника равна 130 градусов. Углы второго треугольника относятся как 4:5:9. Подобны ли эти треугольники?
Геометрия
Сумма двух углов прямоугольного треугольника равна 130 градусов. Углы второго треугольника относятся как 4:5:9. Подобны ли эти треугольники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из углов равен, значит 130-90=40. 180-90-40=50 =>получается, что углы этого треугольника относятся, как 40:50:90, если это поделить на 10, то будет 4:5:9, значит эти треугольники подобны
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