Listen look at the pictures and follow the text перевод на русский язык ntrcnf

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Listen look at the pictures and follow the text перевод на русский язык ntrcnf
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