Найдите сумму и разность многочленов 5a^2-3a и -a^2+2a+1
Алгебра
Найдите сумму и разность многочленов 5a^2-3a и -a^2+2a+1
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