Как правильно употребить имена существительные данные в скобках в форме родительного падежа множественного числа ?Запишите
Русский язык
Как правильно употребить имена существительные данные в скобках в форме родительного падежа множественного числа ?Запишите
Ответ(ы):
Гость:
Кому? Ребятам. По чему? По дороге Я просто не поняла запроса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
ПРОШУ!!!!ВСТУПЛЕНИЕ НАПИШИТЕ!!! (1)Одна из газет обратилась ко мне с просьбой поделиться раздумьями о школьном обучении — проблеме, которая, несо...
Английский язык