Как правильно употребить имена существительные данные в скобках в форме родительного падежа множественного числа ?Запишите

Русский язык
Как правильно употребить имена существительные данные в скобках в форме родительного падежа множественного числа ?Запишите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кому? Ребятам. По чему? По дороге Я просто не поняла запроса
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