Как преобразовать выражение в многочлен?
Алгебра
Как преобразовать выражение в многочлен?
Ответ(ы):
Гость:
Раскрыть скобки чаще всего, применить формулы сокращенного умножения, надо смотреть на примерах))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От станции одновременно в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Скорость одного 60км/ч а другого 80км/ч Какое расстояние было между ними...
Русский язык
Сформулируйте правила на эти орфограммы! Несмотря на холод, вышел в течение недели, впоследствии сделал, в продолжение дня, в течении реки, всле...
Английский язык