Сформулируйте правила на эти орфограммы! Несмотря на холод, вышел в течение недели, впоследствии сделал, в продолжение дня, в течении реки, вследствие болезни, полез наверх, сначала подумай, с начала пути, еле-еле, по-настоящ...

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Сформулируйте правила на эти орфограммы! Несмотря на холод, вышел в течение недели, впоследствии сделал, в продолжение дня, в течении реки, вследствие болезни, полез наверх, сначала подумай, с начала пути, еле-еле, по-настоящему.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Орфограмма Написание НЕ с причастиями (Несмотря на холод)НЕ пишется раздельно: - с  краткими причастиями;  - с полными причастиями, при которых есть  зависимые слова; - если в предложении есть или подразумевается  противопоставление (с союзом  А или без него).  НЕ пишется слитно, если: - причастия без них  не употребляются; - если при них  нет зависимых слов; - в предложении  нет противопоставления. Орфограмма Слитное и раздельное написание производных предлогов  ( вышел в течение недели, впоследствии сделал, в продолжение дня, в течении реки, вследствие болезни) Слитно пишутся производные предлоги, образованные  на основе наречий. Слитно пишутся следующие производные предлоги: ВВИДУ, ВСЛЕДСТВИЕ  (в значении “ по причине”), ВРОДЕ, НАПОДОБИЕ  (в значении “ подобно”),  НАСЧЁТ  (в значении “ О”), ВМЕСТО, НЕСМОТРЯ НА . Раздельно пишутся следующие производные предлоги: В ТЕЧЕНИ Е, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, В ЦЕЛЯХ, СО СТОРОНЫ, ПО ПРИЧИНЕ.  В предлогах в течени Е, в продолжениЕ, вследствиЕ на конце пишется  Е

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