Сформулируйте правила на эти орфограммы! Несмотря на холод, вышел в течение недели, впоследствии сделал, в продолжение дня, в течении реки, вследствие болезни, полез наверх, сначала подумай, с начала пути, еле-еле, по-настоящ...

Гость: Гость:

Орфограмма Написание НЕ с причастиями (Несмотря на холод)НЕ пишется раздельно: - с краткими причастиями; - с полными причастиями, при которых есть зависимые слова; - если в предложении есть или подразумевается противопоставление (с союзом А или без него). НЕ пишется слитно, если: - причастия без них не употребляются; - если при них нет зависимых слов; - в предложении нет противопоставления. Орфограмма Слитное и раздельное написание производных предлогов ( вышел в течение недели, впоследствии сделал, в продолжение дня, в течении реки, вследствие болезни) Слитно пишутся производные предлоги, образованные на основе наречий. Слитно пишутся следующие производные предлоги: ВВИДУ, ВСЛЕДСТВИЕ (в значении “ по причине”), ВРОДЕ, НАПОДОБИЕ (в значении “ подобно”), НАСЧЁТ (в значении “ О”), ВМЕСТО, НЕСМОТРЯ НА . Раздельно пишутся следующие производные предлоги: В ТЕЧЕНИ Е, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, В ЦЕЛЯХ, СО СТОРОНЫ, ПО ПРИЧИНЕ. В предлогах в течени Е, в продолжениЕ, вследствиЕ на конце пишется Е