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CD и EF - перпендикулярные прямые,угол AOB=90град
Математика
CD и EF - перпендикулярные прямые,угол AOB=90град
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