Природные зоны почвы растительный и животный мир в северной америке

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Арктические пустыниБольшая часть Канадских Арктических островов и Гренландия.• Климат. Арктический. Преобладают отрицательные или близкие к нулю температуры.• Почвы. Бедные, каменистые и болотистые.• Растительность. В основном мхи и лишайники.• Животный мир. Овцебык.ТундраСеверное побережье материка с прилегающими островами. На востоке - побережье Гудзонова залива и северная часть полуострова Лабрадор.• Климат. Преобладает субарктический (частично арктический).• Почвы. Тундрово - глеевые, с избытком влаги.• Растительность. В северной части - мхи, лишайники; в южной части - болотные травы, голубика и черника, кустарники багульника, низкорослые ивы, берёзы, ольха. К югу появляется древесная растительность.• Животный мир. Полярный волк, северный олень карибу, песец, белая куропатка и некоторые др. Разнообразие перелётных птиц. В прибрежных водах - тюлени и моржи. На северном побережье - белый медведь.ТайгаТянется широкой полосой с востока на запад. Труднопроходимые хвойные леса.• Климат. Умеренный (с повышенным увлажнением).• Почвы. Преобладают подзолистые.• Растительность . В основном хвойные деревья - бальзамическая пихта, чёрная ель, сосна, секвойи, американская лиственница. Из лиственных пород – бумажная берёза, осина. На склонах Кордильер - ситхинская ель, дугласовая пихта.• Животный мир. Волки, медведи, олени и лоси, лисицы, рыси, соболи, бобры, ондатра. В горных лесах - скунсы, медведи (гризли), еноты. В реках - лососевые рыбы. На островах - лежбища котиков.Смешанные и широколиственные лесаК югу от зоны тундры. (В восточной части Североамериканского материка преобладают переменно влажные леса).• Климат. Умеренный, переходящий в субтропический.• Почвы. Серые лесные, бурые лесные, желтозёмы и краснозёмы.• Растительность. В смешанных лесах - сахарный клён, жёлтая берёза, белая и красная сосна, липа, бук. В широколиственных лесах - разные виды дубов, платан, каштан, тюльпанное дерево.• Животный мир. Олени вапити, медведи (гризли), лоси, рыси, волки, росомахи, еноты, зайцы, лисицы.