Как показать, что давление в жидкости на одной и той же глубине одинаково по всем направлениям?
Физика
Как показать, что давление в жидкости на одной и той же глубине одинаково по всем направлениям?
Ответ(ы):
Гость:
Если бы оно не было одинаковым, то началось бы движение воды в направлении от большего давления к меньшему. То есть вода двигалась бы без всякого источника энергии. Это противоречило бы закону сохранения энергии.
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