Помогите не могу сам решить по рус . яз

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По склонам рек,лугам,обочинам дорог,весело зажелтели одуванчики .Пройдет немного времени,и цветы сменяются снежными шапочками.Из нежных весенних листьев можно приготовить вкусный салат. Одуванчик-лекарственное растение.Ученые нашли в его длинных листьях много витаминов. Склонам множественное число,рек множественное число,обочинам дорог множественное число,одуванчики множественное число,цветы множественное число,шапочками множественное число,листьев множественное число,листьях множественное число,витаминов множественное число.