Представьте одночлен в стандартном виде 8abba2(−5)2a2ba
Алгебра
Представьте одночлен в стандартном виде 8abba2(−5)2a2ba
Ответ(ы):
Гость:
8а³в²*(-5)*2а³в=-80а^6*в³
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