Пожалуйста , решите уравнение: x+(1,2x)+(x:3/5)=42
Математика
Пожалуйста , решите уравнение: x+(1,2x)+(x:3/5)=42
Ответ(ы):
Гость:
Х+1,2х+5/3х=42 2,2х+5/3х=42 6,6х+5х=126 11,6х=126 х=126:11/6 х=126*6/11=68 8/11
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