Как придумать текст в котором используються сравнения
Литература
Как придумать текст в котором используються сравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например Я достал из холодильника бутылку с водой, она была очень холодной, словно лед. Сравнение: Бутылка, словно лед Мама подарила мне платье, оно было очень пестрое, как хвост павлина Сравнение: Платье, как хвост павлина
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