Как придумать текст в котором используються сравнения

Гость: Гость:

Например Я достал из холодильника бутылку с водой, она была очень холодной, словно лед. Сравнение: Бутылка, словно лед Мама подарила мне платье, оно было очень пестрое, как хвост павлина Сравнение: Платье, как хвост павлина