Как придумать текст в котором используються сравнения

Литература
Как придумать текст в котором используються сравнения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например Я достал из холодильника бутылку с водой, она была очень холодной, словно лед. Сравнение: Бутылка, словно лед Мама подарила мне платье, оно было очень пестрое, как хвост павлина Сравнение: Платье, как хвост павлина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Срочно! (2 корень из 1,5)^2 : корень из 27/корень из 3
Ответить
Английский язык
Плз помогите тут so easy плеаз
Ответить
Математика
Определить теоретическую основу вычислений вида 156294÷342 подобрать подготовительные упражнения к их введению, описать алгоритм вычисления
Ответить
География
Що таке платформа. ропоошшр що опр ти ьалпл
Ответить
История
Год начало экспедиции Васко до гама
Ответить