Год начало экспедиции Васко до гама

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Год начало экспедиции Васко до гама
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1497-1498 Открытие морского пути в Индию вокруг южной оконечности Африки порт. мореплавателем Васко да Гама.
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