Выпишите все словачетания из предложения.Произведите их разбор.Вскоре я увидел,к??к из(за)крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина .

Русский язык

Выпишите все словачетания из предложения.Произведите их разбор.Вскоре я увидел,к??к из(за)крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина .

Автор: Гость