Есть ли щавеле крахмал

Окружающий мир
Есть ли щавеле крахмал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В щавеле есть крахмал
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