В каком из соединений связь более полярна и почему- K2O или SO3?
Химия
В каком из соединений связь более полярна и почему- K2O или SO3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SO³ Так как сера и кислород более электрореализованее
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