Решить задачу : в школьную библиотеку привезли 6 пачек книг по 15 книг в каждой и 8 пачек книг по 14 книг в каждой.Задай вопрос и реши получившуюся задачу.Можно ли задать несколько вопросов к данному условию

Гость: Гость:

Сколько всего книг привезли в библиотеку? На сколько книг в 8 пачках больше, чсем книг в 6 пачках? 1.15х6=90(к) - в 6 пачках 2.14х8=112(к) - в 8 пачках 3. 90+112=202 (к) - всего привезли в библиотеку 1.14х8=112(к) - в 8 пачках 2.15х6= 90(к) - в 6 пачках 3.112- 90 = 22(к) - больше в 8 пачках, чем в шести