Основание треугольника составляет одну третью часть его высоты. Площадь треугольника 24 см². Какова высота?

Математика
Основание треугольника составляет одну третью часть его высоты. Площадь треугольника 24 см². Какова высота?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(a*h)/2=> S=(a*a/3)/2=(a^2)/6=>a=12 значит h=12/3=4
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