Основание треугольника составляет одну третью часть его высоты. Площадь треугольника 24 см². Какова высота?
Математика
Основание треугольника составляет одну третью часть его высоты. Площадь треугольника 24 см². Какова высота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(a*h)/2=> S=(a*a/3)/2=(a^2)/6=>a=12 значит h=12/3=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
История
Отличие двух ветвей христианской церкви Православие католичество Основные вероучения Отношение духовной и светской власти Церковные обря...
Окружающий мир