Помогите решить задачю.Для покупки восьми воздушных шариков у Тани не хватает 2 рубля.Если она купит пять шариков,то у неё останется 10 рублей.Сколько денег у Тани?Сколько стоит один шарик?

Математика

Помогите решить задачю.Для покупки восьми воздушных шариков у Тани не хватает 2 рубля.Если она купит пять шариков,то у неё останется 10 рублей.Сколько денег у Тани?Сколько стоит один шарик?

Автор: Гость