Помогите решить задачю.Для покупки восьми воздушных шариков у Тани не хватает 2 рубля.Если она купит пять шариков,то у неё останется 10 рублей.Сколько денег у Тани?Сколько стоит один шарик?
Математика
Помогите решить задачю.Для покупки восьми воздушных шариков у Тани не хватает 2 рубля.Если она купит пять шариков,то у неё останется 10 рублей.Сколько денег у Тани?Сколько стоит один шарик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10*2=20(руб.)-стоит 8 шариков. 2)10:5=2(руб) Ответ:у Тани 20 руб., а один шар стоит 2 руб...
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