Достройте комплементарную цепь ДНК: а)АТТГЦГГЦТ б)ГЦАТГГЦЦА в)ЦГТТАГАЦТ г)ТТГАЦГЦТА д)ТЦАГАТАЦГ
Биология
Достройте комплементарную цепь ДНК: а)АТТГЦГГЦТ б)ГЦАТГГЦЦА в)ЦГТТАГАЦТ г)ТТГАЦГЦТА д)ТЦАГАТАЦГ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто меняешь все буклы А на Т, Г на Ц, и наоборот: Т на А и Ц на Г а)ТААЦГЦЦГА б)ЦГЕАЦЦГГТ в)ГЦААТЦТГА г)ААЦТТЦГАТ д)АГТЦТАТГЦ
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