Былины славят русских богатырей,подчёркивая их удивительную.силу.мужество,добро??у,благородство.Былинные герои воины,защитники Отечества,им присуще чувство долга. Продолжите пожалуйста СРОЧНО!
Литература
Былины славят русских богатырей,подчёркивая их удивительную.силу.мужество,добро??у,благородство.Былинные герои воины,защитники Отечества,им присуще чувство долга. Продолжите пожалуйста СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так они помогали всем и спасали всех людей
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