Похвала берёзе СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
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Похвала берёзе СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У березы есть сок что очень важно, у березы есть особенность березы как только она пускает почку она обливается ее соком и когда идет дождь она свои ветки пускает по бокам если интересно можно поноблюдать
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