Обчисліть масу сульфур 6 оксиду об ємом 2,24л

Химия
Обчисліть масу сульфур 6 оксиду об ємом 2,24л
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(SO3) = V(SO3) / Vm = 2,24/ 22,4 = 0,1 мольm(SO3) = n(SO3) * Mr(SO3) = 0,1 * 80 = 8 г

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