Отличие двух ветвей христианской церкви Православие католичество Основные вероучения Отношение духовной и светской власти Церковные обряды Правила жизни верующих

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Отличие двух ветвей христианской церкви Православие католичество Основные вероучения Отношение духовной и светской власти Церковные обряды Правила жизни верующих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учение о непогрешимости Римского епископа и его главенстве в Церкви. Такое учение также было чуждо первохристианским временам. Официально оно было принято Римской Церковью только в XIX веке, вместе с ещё двумя догматами.Вот
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