МАГАЗИН ЗА 3 ДНЯ ПРОДАЛ ЗАВЕЗЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ.в первый день продали 32% всего картоф??ля ,во второй 40% ,а в третий -оставшиеся 224 кг СКОЛЬКО КГ КАРТОФЕЛЯ БЫЛО ЗАВЕЗЕНО В МАГАЗИН
Математика
МАГАЗИН ЗА 3 ДНЯ ПРОДАЛ ЗАВЕЗЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ.в первый день продали 32% всего картоф??ля ,во второй 40% ,а в третий -оставшиеся 224 кг СКОЛЬКО КГ КАРТОФЕЛЯ БЫЛО ЗАВЕЗЕНО В МАГАЗИН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-40-32=28процента решаем пропорцию 28=224 100=х х=22400:28=800кг ответ завезли 800 кг
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