МАГАЗИН ЗА 3 ДНЯ ПРОДАЛ ЗАВЕЗЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ.в первый день продали 32% всего картоф??ля ,во второй 40% ,а в третий -оставшиеся 224 кг СКОЛЬКО КГ КАРТОФЕЛЯ БЫЛО ЗАВЕЗЕНО В МАГАЗИН

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МАГАЗИН ЗА 3 ДНЯ ПРОДАЛ ЗАВЕЗЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ.в первый день продали 32% всего картоф??ля ,во второй 40% ,а в третий -оставшиеся 224 кг СКОЛЬКО КГ КАРТОФЕЛЯ БЫЛО ЗАВЕЗЕНО В МАГАЗИН

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