ПОМОГИТЕ СРОЧНО,ХОТЯ БЫ ЧТО ТО

Русский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО,ХОТЯ БЫ ЧТО ТО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-   4и5 2   1 и 5 3  1и 4 4  4и 2
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