Как придумать задачу про город Ликино дулёво помогите срочно
Математика
Как придумать задачу про город Ликино дулёво помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе Ликино Дулеву привезли 200 книг Гарри Потёр , а на следущий день привезли 100 книг , прошла неделя 144 книг продано . Сколько книг осталось в городе ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти производную функций a) f(x)=sin2x-cos3x b) f(x)=tgx-ctg(x-p/4) v) f(x)=tgx(x/3-2x) g) f(x)=cos(3-2x) d) f(x)=tgx-sin(2x+5)
Биология