Перечислите грамотических значения словосочетаний
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Перечислите грамотических значения словосочетаний
Ответ(ы) на вопрос:
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Пределительное значение: словосоч. обозн. предмет и его признак, зависимое слово отвеч. на вопрос какой? , чей? , вид связи слов -согласование, управление, примыкание. Например: зимний день, повидло из яблок, кофе по-турецки. Обстоятельственное: с/с обозначает действие и его признак; действие и обстоятельство, в котором оно протекает; признак и его признак, зависимое слово отвечает на вопросы: как? , каким образом? , где? , куда? , как долго? , почему? , в какой степени? ; вид связи слов-управление, примыкание. Например: растить в саду, льется с вершины, очень красивый и т. д. Дополнительное: с/с обозначает действие и предмет, на который оно направлено, признак и предмет, на который он направлен; вопросы косвенных падежей; виды связи: управление. Например: читать письмо, пригласить садовника и. т. д.
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