Помогите мне! Мне нужно 2 поэмы Хамита Ергалиева
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Помогите мне! Мне нужно 2 поэмы Хамита Ергалиева
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Поэма «Исповедь отцов» (1947) рассказывает о борьбе советского народа в Великой Отечественной войне и мирном труде. В поэме «На большом пути» (1949) он описывает образы строителей железной дороги Моинты — Чу. В поэмах «Девушка из нашего аула» (1950), «Твоя река» (1953) воспеты дела простых людей, рассказывается об ирригации и озеленении пустынных земель. Поэма «Яицкие напевы» (1956) была посвящена В. И. Чапаеву и его соратникам. Ряд произведений Ергалиева посвящены деятелям культуры: «Аңыз ата» (1965) — украинскому поэту Т. Г. Шевченко, «Курмангазы» (1962) — казахскому акыну Курмангазы Сагырбаеву, «Песни на заре» (1970) — казахскому композитору Ахмету Жубанову.
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