Как привести дроби к общему знаменателю?

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Чтобы привести дроби к общему знаменателю, надо найти наименьшее общее кратное (число которое будет делиться без остатка на оба знаменателя этих дробей). Разделить это число на знаменатель первой дроби, полученный результат умножить на числитель первой дроби и записать в числитель первой дроби.Знаменатель оставить без изменения. То же самое проделать со второй дробью.