Как прогулять школу плиз
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Как прогулять школу плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует очень много способов. Самый лучший, притвориться больным, и утром если тебе поставят градусник, аккуратно, но в тоже время сильно ударь им по своей ладоне, температура в градуснике повысится. Если у тебя есть кот, то подсунь под него, у кота температура тела выше чем у человека.
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