Как происходит размножение малощетинковых червей помогите плизз срочно заранее ??пасибо

Биология
Как происходит размножение малощетинковых червей помогите плизз срочно заранее ??пасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Малощетинковые черви - гермафродиты. Размножаются посредством спаривания. Яйца оплодотворяются одной из спаривающихся особей и откладываются в специфическом коконе, состоящем из слизи
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