Как происходит свертывание крови?

Биология
Как происходит свертывание крови?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складний процес, який являє собою утворення білка фібрину в крові , він призводить до тромбів. В результаті цього кров набуває творожнистої консистенції , втрачає текучість. 
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