Как происходит свертывание крови?
Биология
Как происходит свертывание крови?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складний процес, який являє собою утворення білка фібрину в крові , він призводить до тромбів. В результаті цього кров набуває творожнистої консистенції , втрачає текучість.
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