Как произошло слово академия?
История
Как произошло слово академия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "академия" уходит корнями в ранние дни Афин, когда Платон учил в месте, называемом "Academeia". Однако немногим известно, что само место получило название из мифологии по имени фермера Academus, кто помог двум братьям-близнецам выбрать правильный путь в их поисках сестры Елены. С тех пор то место было оберегаемо древнегреческими богами. Именно в этом месте Платон распространял свои таблицы во время симпозиумов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите пожалуйста на русский... очень нужно The British Parliament is the oldest in the world. It originated in the 12th century as Witenagem...
Математика
Русский язык
Придумать имя существительное заканчивающееся на Ия в родительном дательном пре??ложном и окончание ий в предложном падеже 20б