Как произошло слово академия?

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Как произошло слово академия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "академия" уходит корнями в ранние дни Афин, когда Платон учил в месте, называемом "Academeia". Однако немногим известно, что само место получило название из мифологии по имени фермера Academus, кто помог двум братьям-близнецам выбрать правильный путь в их поисках сестры Елены. С тех пор то место было оберегаемо древнегреческими богами. Именно в этом месте Платон распространял свои таблицы во время симпозиумов.
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