Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20 м,а ширина 10м.В одном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько м² должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников?
Математика
Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20 м,а ширина 10м.В одном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько м² должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S=a*b S=20*10=200 (кв м)-площадь катка 2)26+24=50 (у)-всего учеников 3)200:50=4 (кв м)-часть катка на 1 ученика 4)4*26=104 (кв м )-катка на один класс 5)4*24=96 (кв м)-катка на другой класс Ответ:104 кв м должен расчистить класс,где 26 учеников и 96 кв м должен расчистить класс,где 24 человека.
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Как вы понимаете слова писателя А. П. Платонова о том, что "главное-сеять душу в люд??х"? Спасибо)))
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