Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20 м,а ширина 10м.В одном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько м² должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников?

Математика
Двум классам поручено расчистить школьный каток,длина которого 20 м,а ширина 10м.В одном классе 26 учеников,а в другом 24.Сколько м² должен расчистить каждый класс,если распределить работу по числу учеников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S=a*b     S=20*10=200 (кв м)-площадь катка   2)26+24=50 (у)-всего учеников 3)200:50=4 (кв м)-часть катка на 1 ученика 4)4*26=104 (кв м )-катка на один класс 5)4*24=96 (кв м)-катка на другой класс Ответ:104 кв м должен расчистить класс,где 26 учеников и 96 кв м должен расчистить класс,где 24 человека.  
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