Найди площадь фигур 3дм и 1дм и 4 см
Математика
Найди площадь фигур 3дм и 1дм и 4 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=3*1=3(дм) S=3*4=12(см)
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