Помогите пожалуйста! Найдите а) НОД (наибольший общий делитель) (495; 825); б) НОК (наименьшее общее кратное) (495;825)

Математика
Помогите пожалуйста! Найдите а) НОД (наибольший общий делитель) (495; 825); б) НОК (наименьшее общее кратное) (495;825)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
495|5             825|5   99|3             165|5   33|3               33|3   11|11              11|11    1|                     1| НОД(495;825)=5*3*11=165  НОК(495;825)=5*3*3*11*5=2475   
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