Помогите пожалуйста! Найдите а) НОД (наибольший общий делитель) (495; 825); б) НОК (наименьшее общее кратное) (495;825)
Математика
Помогите пожалуйста! Найдите а) НОД (наибольший общий делитель) (495; 825); б) НОК (наименьшее общее кратное) (495;825)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
495|5 825|5 99|3 165|5 33|3 33|3 11|11 11|11 1| 1| НОД(495;825)=5*3*11=165 НОК(495;825)=5*3*3*11*5=2475
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