На планете Улыбка у каждого жителя только 1 глаз, зато 3 широко улыбающихся рта. Три космонавта с Земли сфотографировались вместе с пятью жителями планеты Улыбка. На сколько на этой фотографии ртов больше глаз?
Математика
На планете Улыбка у каждого жителя только 1 глаз, зато 3 широко улыбающихся рта. Три космонавта с Земли сфотографировались вместе с пятью жителями планеты Улыбка. На сколько на этой фотографии ртов больше глаз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 космонавта- 6 глаз и 3 рта 5 жителей- 5 глаз и 15 ртов Итого : 11 глаз и 18 ртов 18-11=на 7 ртов больше
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