На планете Улыбка у каждого жителя только 1 глаз, зато 3 широко улыбающихся рта. Три космонавта с Земли сфотографировались вместе с пятью жителями планеты Улыбка. На сколько на этой фотографии ртов больше глаз?

Математика

На планете Улыбка у каждого жителя только 1 глаз, зато 3 широко улыбающихся рта. Три космонавта с Земли сфотографировались вместе с пятью жителями планеты Улыбка. На сколько на этой фотографии ртов больше глаз?

Автор: Гость