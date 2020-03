Помогите составить алгоритм. Даны числа Х,У. Проверить истинность высказывания " точка с координатами (х,у) лежит во второй координатной четверти"

Гость: Гость:

Var x,y:real; begin write('x = '); readln(x); write('y = '); readln(y); if (x<0)and(y>0) then writeln('Точка находится во второй координатной четверти') else writeln('Точка не находится во второй координатной четверти'); end. Пример: x = -2 y = 5 Точка находится во второй координатной четверти