Помогите составить алгоритм. Даны числа Х,У. Проверить истинность высказывания " точка с координатами (х,у) лежит во второй координатной четверти"
Информатика
Помогите составить алгоритм. Даны числа Х,У. Проверить истинность высказывания " точка с координатами (х,у) лежит во второй координатной четверти"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x,y:real; begin write('x = '); readln(x); write('y = '); readln(y); if (x<0)and(y>0) then writeln('Точка находится во второй координатной четверти') else writeln('Точка не находится во второй координатной четверти'); end. Пример: x = -2 y = 5 Точка находится во второй координатной четверти
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