Продолжите логическую цепочку.Бодайбо-золото,Норильск-медные руды,Мирный- Варианты ответа:1 Алмазы, 2 железные руды ,3 Бокситы
География
Продолжите логическую цепочку.Бодайбо-золото,Норильск-медные руды,Мирный- Варианты ответа:1 Алмазы, 2 железные руды ,3 Бокситы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алмазы. Т.к если ты откроешь карту ты увидишь что там добывают алмазы. И ещё если ты не знаешь в селе Мирном самый большой алмазный карьер в России.
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