Сократитб дробь 35/96

Математика
Сократитб дробь 35/96
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя! Я специально написал эти слова чтобы этот ответ добавили так что эти слова кроме "Нельзя!" не имеют значения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Приведите примеры книг,фильмов,в которых герои осознают совершённый поступок
Ответить
Обществознание
1) Почему для города было выброно это место? 2) Какие примечательные задания, исторические памятники имеют в городе? Где они находятся? Что инт...
Ответить
Русский язык
Помогите составить два предложения одно состоит только из главных членов, другое из главных и второстепенных.
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с номером 13
Ответить
Русский язык
Назовите 6-7 существительных , обозначающих животных .образуйте лт них притяжательные прилагатнльные
Ответить