Помогите решить под номером 9
Математика
Помогите решить под номером 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А*4=32 а=32:4 а=8 ------------ 8*4=32 32=32 36:b=9 b=36:9 b=4 ---------- 36:4=9 9=9 5*k=20 k=20:5 k=4 ------------- 5*4=20 20=20 t:4=4 t=4*4 t=16 ---------- 16:4=4 4=4
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