В каждом из вариантов ответов представлены три простейших арифметических выраже??ия. Выбери вариант ответа, в котором используются только три из четырех арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление), -в выр...

Математика

В каждом из вариантов ответов представлены три простейших арифметических выраже??ия. Выбери вариант ответа, в котором используются только три из четырех арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление), -в выражениях использованы все цифры от 0 до 9 по одному разу, -результаты вычислений верны. А)7+1=8 9-6=3 4×6=20 Б)8-1=7 6+3=9 5÷4=20 В)6+4=10 3-1=2 3×2=6 Г)9-3=6 5+3=8 2×4=8 Д)6×3=18 7-2=5 9+4=13

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