Какая это порода кота

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Какая это порода кота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сиамская?! наверно ! фото не понятное!
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