Номер после 10 значит 11 помогите пожалуйста
Математика
Номер после 10 значит 11 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1способ 24:4=6(кустов)на одной клумбе 6*12=72(куста)желтых роз всего 2способ (24:4)*12=72(куста)жел.роз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите сделать синтаксический разбор, то есть найти существительное, глагол, прилагательное и тд. В упр 10
Математика
Каток заливали из двух бочек. в каждой бочке было по 100 ведер воды. из первой бочки ??зяли 64 ведра воды и 2 82 ведра воды на Сколько ведер воды м...
Математика
Помогите пожалуйста! Найдите а) НОД (наибольший общий делитель) (495; 825); б) НОК (наименьшее общее кратное) (495;825)
Другие предметы