Каток заливали из двух бочек. в каждой бочке было по 100 ведер воды. из первой бочки ??зяли 64 ведра воды и 2 82 ведра воды на Сколько ведер воды меньше осталось бочки чем в первой и во сколько раз больше ведер воды осталось пе...

Математика

Каток заливали из двух бочек. в каждой бочке было по 100 ведер воды. из первой бочки ??зяли 64 ведра воды и 2 82 ведра воды на Сколько ведер воды меньше осталось бочки чем в первой и во сколько раз больше ведер воды осталось первой бочки чем во второй

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