Каток заливали из двух бочек. в каждой бочке было по 100 ведер воды. из первой бочки ??зяли 64 ведра воды и 2 82 ведра воды на Сколько ведер воды меньше осталось бочки чем в первой и во сколько раз больше ведер воды осталось пе...
Математика
Каток заливали из двух бочек. в каждой бочке было по 100 ведер воды. из первой бочки ??зяли 64 ведра воды и 2 82 ведра воды на Сколько ведер воды меньше осталось бочки чем в первой и во сколько раз больше ведер воды осталось первой бочки чем во второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-64=36 це в 1 бочці залишок 100-82=18 це в 2 бочці залишок 36-18=18 відер води осталось в 2 бочкі менше чим в 1 36/18=2 і в два рази відер води осталось в первой бочке чем во второй
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