Помогите сделать синтаксический разбор, то есть найти существительное, глагол, прилагательное и тд. В упр 10

Қазақ тiлi

Помогите сделать синтаксический разбор, то есть найти существительное, глагол, прилагательное и тд. В упр 10

Автор: Гость