Помогите сделать синтаксический разбор, то есть найти существительное, глагол, прилагательное и тд. В упр 10
Қазақ тiлi
Помогите сделать синтаксический разбор, то есть найти существительное, глагол, прилагательное и тд. В упр 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ел-Фараби - сущ;улы-великий-прил;халым-ученый-сущ.Ол-он местоимение-дополнение;улы-прил;ойшыл-мыслител-сущ;социолог-сущ;математик-сущ;физик-сущ;ботаник-сущ;лингвист-сущ;логик-сущ;музыка зертеуши-музыкальный иследователь-сущ. Просто переводи слова и потом выбирай сущ,прил и т.п.
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